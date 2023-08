Eiskunstlauf in Dielsdorf – Bei Hochtemperaturen aufs Eisfeld Der Eislaufclub Dielsdorf steckt bereits in der Wettkampfvorbereitung. In der gemeindeeigenen Eishalle sei das nicht immer einfach. Astrit Abazi

Auch für die jüngeren Eisläuferinnen fangen bereits im September die ersten Wettkämpfe an. Foto: Francisco Carrascosa

Eine bedrückende Hitzewelle ging diese Woche über das gesamte Unterland. Viele verschlug es deshalb in das Freibad, so auch in Dielsdorf bei der Sportanlage Erlen. Während sich Kinder und Erwachsene draussen im Wasser abkühlen mussten, kamen die Mädchen des Eislaufclubs Dielsdorf auf dem Eisfeld sogar zum Frösteln. Sie hatten aber nicht nur zum Vergnügen die Kufen angeschnallt: Die ersten Wettkämpfe stehen bevor.