Unterwerk in Steinmaur – EKZ nimmt frei stehende Solaranlage in Betrieb Die Fotovoltaikanlage beim Unterwerk soll ab Mitte September Strom für 36 Haushalte generieren. Astrit Abazi

Die Fläche für die Magerwiese wurde beim Ersatz des alten Unterwerks vor rund sieben Jahren frei. Foto: EKZ

Nach rund sechs Wochen Bauzeit können die EKZ ihre neue Fotovoltaikanlage in Steinmaur in Betrieb nehmen. Die Anlage, die auf einer Magerwiese neben dem Unterwerk gebaut wurde, soll ab Mitte September genug Strom erzeugen, um den Bedarf von 36 durchschnittlichen Vierpersonenhaushalten zu decken. Was sie besonders macht, ist ihre Bauart: Sie ist eine der wenigen frei stehenden Anlagen in der Schweiz.