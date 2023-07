Terrazzza in Dielsdorf – Electro-Music-Festival lockte 18’000 auf die Pferderennbahn Zwei Dutzend der angesagtesten DJs auf zwei Bühnen versetzten gegen 18’000 Freaks der elektronisch erzeugten Musik in den Rausch der Ekstase. Werner Bucher

Das Terrazzza auf der Rennbahn in Dielsdorf gilt als eines der grössten Electro-Musik-Festivals. Foto: Sibylle Meier

«Rätschebumm-Rätschebumm-Rätschebumm» hämmerte es in der Endlosschleife aus den riesigen Boxen in den zu Party-Locations umgestalteten Reithallen im Dielsdorfer Horsepark. Zu Tausenden wippten sich eng gedrängt die Fans der dröhnenden Electro-Music am Freitag und Samstag von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr nachts zum Slogan: «Zusammen tanzen wir allein.»