1 / 6 Rolls-Royce stellt sein erstes E-Auto vor – der Spectre mit einer Länge von 5,45 Metern. Fotos: Rolls-Royce

Luxusautobauer Rolls-Royce säuselt im kommenden Jahr ins Elektro-Zeitalter. Rund ein Jahr vor Marktstart haben die Briten nun ihr erstes batteriebetriebenes Modell vorgestellt, das Fastback-Coupé Spectre.

Während der Antrieb eine Revolution darstellt, entwickelt sich das Design evolutionär weiter. Mit 5,45 Metern ist der Zweitürer so ausladend wie gewohnt. Vorne gibt es den klassischen Kühlergrill mit leicht modernisierter Skulptur, flankiert wird das Ganze von zwei schmalen Scheinwerfern, am Heck gibt es wie gewohnt vertikale Leuchten und innen viel Luxus in Holz und Leder. Den Zutritt zu den vier Sitzplätzen geben grosse, hinten angeschlagene Portale frei.

Der elektrische «Rolls» soll 520 Kilometer schaffen

Beim Antrieb gibt sich der knapp drei Tonnen schwere Brite vergleichsweise bescheiden. Mit 430 kW/585 PS siedelt sich der Allradler in Sachen Leistung zwischen den verschiedenen Zwölfzylinderbenzinern der Marke an. Am technisch verwandten BMW i7 zieht der Royce damit nur knapp vorbei. Bei der Reichweite liegt er mit 520 Kilometern aber wiederum hinter dem Münchner Pendant. Gespeichert wird die Energie in einer 100 kWh grossen Batterie.

Bei Prestige und Preis sortiert sich der Spectre zwischen dem SUV Cullinan und der grossen Flaggschiff-Limousine Phantom ein. Einen genauen Kurs nennen die Briten noch nicht, über 400’000 Franken dürften aber fällig werden. Für BMWs Luxus-Tochter ist der Spectre das erste einer Reihe E-Modelle. Bis 2030 soll das komplette Portfolio batteriebetrieben sein, darunter auch eine Limousine, ein Cabrio und ein SUV.

Englischer Elektro-Visionär Infos einblenden Charles Rolls hat es offenbar schon immer gewusst: «Ein Elektroauto ist absolut geräuschlos und sauber. Es gibt keine Gerüche oder Vibrationen», hat er später Henry Royce vorgeschwärmt und den E-Motor als optimalen Antrieb für das komfortabelste Automobil der Welt empfohlen. Doch dummerweise hat der Mitbegründer von Rolls-Royce auch erkannt, dass es dazu mehr braucht als den Antrieb selbst: «Es sollte funktionieren, sofern es feste Ladestationen gibt», hat Rolls konstatiert und kam im Jahr 1900 zu einem ernüchternden Fazit: «Im Moment gehe ich nicht davon aus, dass es praktikabel ist – zumindest nicht für eine lange Zeit.» (tg)

