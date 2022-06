Hongqi HS9 – «Elektro-Rolls» aus China Mit dem Hongqi E-HS9 stehlen die Chinesen Rolls-Royce, Bentley, Maybach & Co. auf der Electric Avenue die Schau. Thomas Geiger

Massiver Auftritt: Der chinesische Elektro-SUV E-HS9 ist 5,2 Meter lang und soll Europa erobern. Fotos: Hongqi Darfs ein bisschen mehr sein? Am Heck leuchtet Lametta wie an Weihnachten in Peking. 1 / 3

Mit ihren Studien waren sie auf den Autoshows in Peking oder Shanghai in den vergangenen Jahren ein steter Garant für herzhaftes Gelächter. Denn egal ob sich Hongqi an feudalen Limousinen oder fetten SUV versucht hat, immer sahen die Messe-Modelle aus wie eine Mischung aus Kopie und Karikatur europäischer Luxusliner wie Maybach, Bentley oder Rolls-Royce. Doch die einstige Lachnummer macht ernst: Daheim in China verkauft der Luxus-Ableger der FAW-Gruppe mittlerweile mehr als 300’000 Autos pro Jahr, und im Ausland machen die Chinesen, die ihren Namen «Rote Fahne» mit einer flammenden LED-Signatur im mächtigen Kühlergrill stolz vor sich hertragen, neuerdings mit einem gewaltigen Elektro-SUV von sich reden. Während der erste Stromer bei den Luxus-Europäern noch aussteht, locken die Chinesen die Elite mit dem E-HS9 längst auf die Electric Avenue. In Norwegen steht der Luxusliner bereits an der Ladesäule, und wenn alles nach Plan läuft, soll die Rote Fahne bald auch im Rest von Europa im Fahrtwind auf der linken Spur wehen.