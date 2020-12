Temporeduktion in Dietlikon – Elf Jahre nach Petition wird Tempo 30 erneut geprüft Der Gemeinderat lässt durchblicken, wie Dietlikon 2022 zu einer Tempo-30-Zone kommen könnte. Klar Stellung bezogen hat die Exekutive aber nicht. Der Druck aus der Bevölkerung wächst. Christian Wüthrich

Auch an dieser Stelle beim Dorftreff und vor der Schulanlage Dorf wird ganz konkret Tempo 30 gefordert vom Netz Dietlikon. Archivfoto: Sibylle Meier

Noch immer steht in Dietlikon keine einzige Tempo-30-Tafel. Das könnte sich in absehbarer Zukunft wider Erwarten nun doch noch ändern. Lange sah es nämlich danach aus, als hätte das Thema in dieser Glattaler Agglomerationsgemeinde keine Chance.

Am Rand der vergangenen Budgetgemeindeversammlung äusserte sich der Dietliker Gemeinderat jetzt erstmals konkreter zu einer möglichen Umsetzung von Tempo 30 im Dorf. Dabei skizzierte der zuständige Bauvorsteher Philipp Flach (SP) den Weg auf, wie an gewissen Quartierstrassen dereinst tiefere Tempolimits eingeführt werden könnten. Dies immer unter dem Vorbehalt, dies müsse auch wirklich erwünscht sein.