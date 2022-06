Eishockey: Transfer aus der KHL – Elffacher finnischer Nati-Goalie verstärkt den EHC Kloten Der EHC Kloten meldet einen weiteren Neuzuzug für die nächste Saison: Der finnische Torhüter Juha Metsola wechselt aus der KHL zum National-League-Aufsteiger. red. / pew

Agil und mit starken Reflexen: So soll der neue Goalie Juha Metsola Klotens Gegner zur Verzweiflung bringen. Foto: PD

Der 33-Jährige stammt aus Tampere und bringt mit sieben Jahren in der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL) viel Erfahrung auf Topniveau sowohl aufs Eis wie auch in die Garderobe des National-League-Neulings mit. Mit seinem aggressiven Stil und seinen überdurchschnittlichen Reflexen steht er gemäss der Medienmitteilung seines neuen Vereins für einen gewissen Unterhaltungswert. Gemeinsam mit Sandro Zurkirchen, der über einen Vertrag für die nächste Saison verfüge, bildet Juha Metsola in der kommenden Spielzeit das Goalie-Duo der Flughafenstädter.

Metsola kommt mit der Referenz guter Abwehrquoten in der KHL in die Klotener Stimo-Arena. So hielt er etwa in seinen 31 Partien in der vergangenen Saison 93,1 Prozent aller Schüsse, die auf das von ihm gehütete Gehäuse von Salavat Yulaev Ufa kamen. Mit dem Team aus der russischen Millionenstadt 100 Kilometer westlich des Urals erreichte der Finne heuer den Playoff-Viertelfinal. Nach Ufa wechselte er nach drei Jahren beim KHL-Konkurrenten Amur Khabarovsk auf die Spielzeit 2018/19 hin. In seinen Junioren-Jahren gehörte er den U-18- und U-20-Auswahlen seines Landes an. Für die finnische A-Nationalmannschaft stand er in insgesamt elf Partien zwischen den Pfosten. Auch an den Olympischen Winterspielen von 2018 im südkoreanischen Pyeongchang gehörte er zu deren Aufgebot, kam dort im Verlauf des Turniers aber nicht zum Einsatz. Zuletzt trat er in der Saison 2018/19 mit der finnischen Elite-Auswahl an.

Eher klein, dafür schnell

Mit seiner Körpergrösse von 1,77 Metern gilt Juha Metsola für einen modernen Eishockey-Torhüter als ziemlich klein. Dafür verfügt er gemäss den Experten des Eishockey-Portals EP Rinkside über ein hervorragendes Antizipations-Vermögen, grossartige Reflexe. Er liebe es, aus seiner Zone herauszukommen und die gegnerischen Schützen herauszufordern. Die Klotener Fans dürfen sich auf Spektakel freuen.

