Nach Eklat im Schauspielhaus – Elfriede Jelinek fürchtet herben Verlust für Zürich und «für uns alle» In einem offenen Brief fordern die Nobelpreisträgerin und weitere Kulturgrössen, dass die jetzigen Intendanten am Schauspielhaus Zürich bleiben. Alexandra Kedves

Die österreichische Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek setzt sich für die Intendanten des Schauspielhauses Zürich ein: Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg. Foto: Keystone

Die Diskussion um das Ende der Anstellung von Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg als Intendanten am Schauspielhaus Zürich reisst nicht ab. Nun hat sich sogar die österreichische Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek in die Debatte eingeschaltet – in einem offenen Brief an alle Verantwortlichen, der auch von verschiedenen anderen Kulturgrössen aus dem deutschsprachigen Raum unterzeichnet worden ist (siehe Box unten).