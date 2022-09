Weltrekord im Marathon – Eliud Kipchoge verzaubert Berlin mit seiner nächsten Glanztat 2:01:09 Stunden – der kenianische Magier verbessert seinen Weltrekord um eine halbe Minute – bei besten Bedingungen. Zuvor gab es zwei Schweizer Siege. Monica Schneider

Er lächelt nicht nur, nun kann er lachen: Eliud Kipchoge feiert hinter dem Brandenburger Tor in Berlin seinen Triumph. Foto: Tobias Schwarz (AFP)

Er hat vor seinem fünften Start beim Berlin-Marathon immer nur von «Streckenrekord» geredet oder auch von «persönlicher Bestleistung». Im Fall von Eliud Kipchoge heisst das dann immer: Weltrekord. Und der 37-jährige Kenianer hat am Sonntagmorgen bei besten Bedingungen das nächste Stück Sportgeschichte geschrieben: In 2:01:09 Stunden verbesserte der Doppel-Olympiasieger seine Marke von 2018 um eine sagenhafte halbe Minute.

Kipchoges drei Tempomacher schlugen ein horrendes Tempo an – und sie passierten die Halbmarathon-Distanz in 59:51 Minuten unter einer Stunde. Allerdings war der Champion dann bald auch allein unterwegs. Bei Kilometer 25 stieg der letzte Pacemaker aus, Kipchoge schaffte es jedoch, das Tempo sogar noch zu erhöhen, zwischenzeitlich wies er einen Vorsprung von 1:04 Minuten auf die Marathon-Pace aus.

Der Kenianer feierte in Berlin seinen vierten Sieg und visiert trotz fortgeschrittenem Alter in Paris 2024 seinen dritten Olympiasieg an.

Bei den Frauen überraschte die Äthiopierin Tigist Assefa in 2:15:37 Stunden – der drittbesten Zeit einer Frau je.

Debrunner siegt bei Premiere, Hug zum 7. Mal

Noch bevor sich die Läuferinnen und Läufer auf den Weg machten, zeichneten sich in den Rollstuhlrennen Schweizer Triumphe ab: Die Thurgauerin Catherine Debrunner, die ihren ersten Marathon überhaupt bestritt, siegt drei Sekunden vor Manuela Schär. Die 27-Jährige hatte 2021 an den Paralympics Gold über 400 m und Bronze über 800 m gewonnen. Bei den Männern baute Marcel Hug seine eindrückliche Siegesserie in Berlin aus: Der 36-Jährige gewann in 1:36:47 Stunden bereits zum siebten Mal und distanzierte Dauerrivale Romanchuk aus den USA um rund 4 Minuten.

