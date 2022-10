Tesla-Chef – Elon Musk führt Roboter-Prototypen vor Bei einem Event hat der Elektroauto-Hersteller Tesla den humanoiden Roboter mit dem Namen Optimus präsentiert. Dieser soll dereinst für 20’000 Dollar verkauft werden.

1 / 3 Optimus macht ein paar Schritte auf der Bühne und winkt dem Publikum zu. (30. September 2022) AFP/Tesla

Der Elektroauto-Hersteller Tesla hat den Prototypen eines humanoiden Roboters demonstriert. Die Maschine mit unverkleideten mechanischen Gelenken und Kabeln machte bei einem Event in der Nacht zum Samstag einige Schritte auf einer Bühne und winkte dem Publikum zu.

Tesla strebe für den Roboter mit dem Namen «Optimus» einen Preis bei 20'000 Dollar an, sagte Firmenchef Elon Musk. Der Optimus-Prototyp bewegte sich zwar viel ungelenker als etwa die bekannteren humanoiden Roboter der Firma Boston Dynamics, die rennen, tanzen und springen können. Musk sieht aber einen Vorteil für den Tesla-Roboter darin, dass dieser für die Erkennung seiner Umgebung auf Technologie des Fahrassistenzsystems «Autopilot» zurückgreifen könne, die Elektroautos der Firma verwenden.

Der Tech-Milliardär zeigte sich überzeugt, dass Roboter für eine Zukunft mit Überfluss, eine Zukunft ohne Armut sorgen könnten. In der Vergangenheit hatte Musk bereits prognostiziert, dass das Roboter-Projekt mit der Zeit wichtiger als Teslas Autoproduktion werden könnte. Bei der «Optimus»-Ankündigung vor einem Jahr hatte Tesla noch einen Menschen in ein Roboter-Kostüm gesteckt, was damals für einigen Spott sorgte.

SDA/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.