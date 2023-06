Jahresrechnung angenommen – Eltern aus Dänikon und Hüttikon wegen Lehrpersonen besorgt Die Jahresrechnung 2022 gab an der Schulgemeindeversammlung kaum zu reden. Dafür wurde die Schulpflege mit Fragen zu den Lehrpersonen durchlöchert. Astrit Abazi

Die Jahresrechnung der Schulgemeinde wurde deutlich genehmigt. Foto: Sibylle Meier

An den Gemeindeversammlungen der Primarschule von Dänikon und Hüttikon kommt es immer wieder zu hitzigen Diskussionen. In den letzten Monaten wurde das Budget gleich zweimal abgelehnt, bevor es der Regierungsrat endlich absegnete. In der Woche nach den Ersatzwahlen für die vakanten Sitze in der Schulpflege scheint sich die Lage ein wenig entspannt zu haben. Die neue Präsidentin der Schulpflege, Fabienne Schenkel, bat die Anwesenden an der Schulversammlung vom Mittwoch um eine konstruktive und ordnungsgemässe Versammlung. Und so sollte es dann auch sein: Die 83 anwesenden Stimmberechtigten haben die Jahresrechnung 2022 fast einstimmig angenommen.