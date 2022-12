Flyer zum Schulstreit – Eltern befürchten Lehrer-Exodus an der Schule Dänikon-Hüttikon Der Streit ums Schulsystem an der Primarschule Dänikon-Hüttikon könnte zu Massenkündigungen führen. Das teilen Eltern auf einem Flugblatt mit. Sie fordern die Bevölkerung auf, zu reagieren. Anna Bérard

Das Transparent haben Eltern am Zaun des Sportplatzes beim Schulhaus angebracht. Die Schulpflege liess es entfernen: Das Schulareal sei nicht der Ort für schulpolitische Kundgebungen. Foto: pd

Jetzt gelangen die Eltern von Dänikon-Hüttikon an sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner der beiden Dörfer. Sie haben am Wochenende einen Flyer in die Briefkästen verteilt. Darauf ist Alarmierendes zu lesen: «Man hört inzwischen von 12 Kündigungsabsichten.» Drastisch fällt auch der Blick darauf aus, was das nächste Schuljahr bringen könnte: «Bei rund 20 Lehrpersonen und 10 Fachpersonen wird auf das nächste Schuljahr mindestens ein Drittel, wenn nicht die Hälfte des Lehrkörpers nicht mehr zur Verfügung stehen, je nachdem, wer gekündigt hat.»