Primarschule Dänikon-Hüttikon – Eltern erheben schwere Vorwürfe gegen die Primarschule Eltern und andere Stimmberechtigte aus den zwei Gemeinden haben das «Forum Rotflue» gegründet. Sie wollen, dass sich die Zustände an der Primarschule verbessern. Astrit Abazi

Das «Forum Rotflue», eine Gruppe besorgter Eltern und Stimmberechtigter, kritisiert die Primarschule aufs Schärfste. Foto: Sibylle Meier

Die Primarschule Rotflue der Gemeinden Dänikon und Hüttikon kommt nicht zur Ruhe. Nach Jahren der Unzufriedenheit haben die Kritiker der Schule sich nun verbündet und das treffend benannte «Forum Rotflue» ins Leben gerufen. Diese Gruppierung, die sich als unabhängiges Gremium versteht, soll die erste Anlaufstelle für Eltern und Stimmberechtigte sein, um sich in Belangen der Schule auszutauschen. Damit will man in erster Linie die Schulqualität verbessern und den Eltern beistehen.