Schulhaus Lindenhof Bülach – Mütter und Väter fordern Halteverbot für Elterntaxis Weil Elterntaxis ihre Kinder gefährden, fordern Mütter und Väter ein absolutes Halteverbot in zwei Strassen beim Schulhaus Lindenhof. Von Schule und Polizei gibt es Verständnis dafür. Daniela Schenker

Die Situation in der als Sackgasse signalisierten Schulhausstrasse ist eng und unübersichtlich. Foto: Paco Carrascosa

Dunkel, kalt und nass: Das sind Verhältnisse, die den Schulweg für die Kinder des Bülacher Schulhauses Lindenhof besonders gefährlich machen. Speziell in der kalten Jahreszeit stauen sich die Elterntaxis am Morgen, über Mittag und am Ende des Horttages auf der schmalen Schulhausstrasse und dem angrenzenden Gutenbergweg. Und weil die Schulhausstrasse eine Sackgasse ist, kommt es immer wieder zu gefährlichen Wendemanövern von Fahrzeugen, mit denen die Kinder möglichst nahe vors Schulhaus Lindenhof gefahren werden. Eine Mutter, die in der Nachbarschaft wohnt, sieht täglich brenzlige Situationen. «Ich musste bereits mehrfach beobachten, wie mein Kind fast zusammengefahren wurde.» Wenn sie dann die Lenkerinnen und Lenker der Elterntaxis anspreche, würden diese oft aggressiv reagieren. Das ist der Grund, weshalb die Mutter ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will.