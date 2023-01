Streit in Dänikon und Hüttikon – Eltern gründen neuen Verein wegen Krise an Primarschule Ein neuer Verein soll den Eltern aus Dänikon und Hüttikon den Austausch erleichtern. Der Streit an der Primarschule gab den Ausschlag dafür. Astrit Abazi

Eltern aus den Gemeinden Dänikon und Hüttikon sind nicht zufrieden mit der Situation an der Primarschule. Foto: Balz Murer

Kaum zwei Wochen ist es her, seit die Schulpflege der Primarschule Dänikon-Hüttikon die umstrittene Änderung des Schulmodells um ein Jahr verschoben hat. Heute werden drei Stufen pro Klasse altersgemischt unterrichtet, ab 2023/24 hätten es jeweils zwei Jahrgänge pro Klasse sein sollen. Die emotional aufgeladene Debatte in den zwei Dörfern erschwere allerdings die Umstellung, teilte die Schulpflege mit, weshalb die Änderung erst ab Schuljahr 2024/25 in Kraft tritt. In der Folge haben sich nun mehrere Personen zusammengetan und einen neuen Elternverein gegründet.