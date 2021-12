Bülach, Kloten und Embrach – Elterntaxis weichen Halteverboten aus Bei mehreren Schulen im Unterland gelten seit einigen Monaten Halteverbote. Doch Elterntaxis hat es nach wie vor. Thomas Mathis

In Embrach gelten zeitlich beschränkte Halteverbote seit Sommer rund um die Schulhäuser Ebnet und Dorf. Foto: Francisco Carrascosa

Mit Halteverboten kämpfen Schulen gegen Elterntaxis. Seit diesem Herbst stehen in Kloten bei den Schulhäusern Nägelimoos, Hinterwiden und Feld entsprechende Schilder. Auch in Embrach wurden bei den beiden Schulhäusern Ebnet und Dorf im Sommer Halteverbote eingerichtet. Beim Schulhaus Lindenhof in Bülach gilt ebenfalls eine entsprechende Signalisation. Doch bringen diese Halteverbote etwas? Die Bilanz der drei Gemeinden.

Bülach: Halteverbot bringt Verlagerung

Die Situation im Bereich der Sackgasse beim Lindenhof habe sich verbessert, sagt die Bülacher Schulpräsidentin Virginia Locher (FDP). «Weniger Elterntaxis hat es deswegen aber nicht. Leider sind auch immer wieder unverbesserliche ‹Hardcore-Taxis› unterwegs, also Eltern, die ihre Kinder wohl am liebsten vors Klassenzimmer fahren würden.»