Primarschule Dänikon-Hüttikon – Elternverein will einen Vertreter in die Schulpflege bringen Jetzt steht fest, wer den letzten freien Sitz in der Schulpflege Dänikon-Hüttikon will. Besnik Mulaj und Oliver Wiederkehr stellen sich am 22. Oktober zur Wahl. Anna Bérard

Oliver Wiederkehr mit Jahrgang 1980 ist Softwareingenieur, Gemeinderat von Hüttikon, Mitglied des Elternvereins Dänikon-Hüttikon und des Vereins Dähü. Besnik Mulaj mit Jahrgang 1982 ist Unternehmer. Fotos: PD

Werden die Eltern, die mit dem Kurs der aktuellen Schulpflege nicht einverstanden sind, in der Schulpflege vertreten sein? Oder zieht ein Kandidat ein, der als Unabhängiger antritt, aber wie alle vier Personen in der Schulpflege vom Forum Rotflue unterstützt wird, das die unliebsamen Veränderungen an der Schule mitträgt? Das Stimmvolk von Dänikon und Hüttikon wird am 28. Oktober den Entscheid fällen. Der Kandidat, der die besorgten Eltern vertreten will, ist Oliver Wiederkehr, Gemeinderat von Hüttikon und Mitglied beim Elternverein Dänikon-Hüttikon und beim Verein Dähü. Der andere Kandidat ist Besnik Mulaj. Beide Männer sind aus Hüttikon und parteilos.

Das sind die umstrittenen Änderungen Infos einblenden Das Seilziehen um die Schule in Dänikon und Hüttikon dauert schon Jahre. Die örtliche SVP und das Forum Rotflue kritisierten die Schulführung, weil die Schulleitung und die Schulverwaltung ihrer Meinung nach zu stark über die Schule bestimmen. Seit den Wahlen im Frühjahr 2022 bilden Behördenmitglieder die Mehrheit, die der SVP und dem Forum Rotflue nahestehen. Sie haben mehrere Änderungen beschlossen, die von vielen Lehrpersonen und Eltern nicht getragen werden, etwa, das Schulsystem des altersdurchmischten Lernens von drei Jahrgängen in einer Schulklasse auf zwei Jahrgänge zu ändern. Der Schulpräsident und ein Schulpflegemitglied, die mit den Änderungen und mit der Kommunikation der Behörde nicht einverstanden waren, traten im November 2022 per sofort zurück.

Den Sprung in die Behörde beim ersten Wahlgang am 18. Juni geschafft hat einzig Roger Beerli aus Dänikon. Er wurde mit 375 Stimmen gewählt. Besnik Mulaj aus Hüttikon verpasste mit 338 Stimmen knapp das absolute Mehr, für das 342 Stimmen nötig gewesen wären. Oliver Wiederkehr aus Hüttikon holte 334 Stimmen und Pascal Girardat, ebenfalls aus Hüttikon, 315 Stimmen.

Besnik Mulaj tritt als unabhängiger Kandidat zur Wahl an, wird aber vom Forum Rotflue unterstützt, dem Verein, der auch hinter den vier gewählten Schulpflegemitgliedern steht. Oliver Wiederkehr hingegen erhält Support vom Elternverein Dänikon-Hüttikon und vom Verein Dähü.

Zwei gleich starke Lager

Letzterer ist seit dem Rücktritt des Schulpräsidenten Stefan Schumacher und der Schulpflegerin Mirjam Nigg im November 2022 nicht mehr in der Schulpflege vertreten. Vom Elternverein Dänikon-Hüttikon, der nach den Rücktritten gegründet worden ist, wollte das Vorstandsmitglied Pascal Girardat in die Schulpflege. Beim Wahlgang am 18. Juni empfahl der Verein ihn und Oliver Wiederkehr zur Wahl. Jetzt sollten offensichtlich die Stimmen auf einen Kandidaten konzentriert werden. Betrachtet man die Stimmenzahl beim ersten Wahlgang, so halten sich beide Lager, das Forum Rotflue und der Elternverein, fast die Waage.

Vizepräsidentin Fabienne Schenkel (SVP) wurde im ersten Wahlgang als Präsidentin der fünfköpfigen Behörde gewählt. Die nächsten ordentlichen Wahlen finden 2026 statt.

Anna Bérard ist Redaktorin im Ressort Zürcher Unterland. Sie arbeitet seit 13 Jahren im Journalismus. Mehr Infos

