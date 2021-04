Mehr Fast Food für die Region – Embrach bekommt einen McDonald’s Im Industriegebiet von Embrach plant der Fast-Food-Riese ein zweistöckiges Restaurant. Fabian Boller

Das grosse gelbe M wird bald auch zum Embracher Ortsbild gehören. Symbolfoto: Reuters

Bald wird es in Embrach nach Big Macs und Pommes frites riechen. Der Fast-Food-Gigant McDonald’s plant die Eröffnung einer Filiale in der Gemeinde. Es wird die achte in der Region sein. Entstehen wird das Lokal an der Hardhofstrasse neben dem Aldi. «Wir wollen mit unseren Restaurants dort sein, wo sich der Alltag unserer Gäste abspielt, und ihnen so das Leben einfacher machen», sagt Jae Ah Kim, Mediensprecherin von McDonald’s, zur Standortwahl.

Das Gebäude wird 850 Quadratmeter gross sein und zwei Stockwerke umfassen. Zusätzlich wird es auch einen McDrive geben, das heisst, das Essen kann direkt aus dem Auto gekauft werden. «Der Standort in Embrach ist für ein McDrive-Restaurant ideal: direkt auf der Achse Kloten–Bülach und Winterthur, mit bester Verkehrsanbindung und gut sichtbar für die Autofahrer. Zudem ergänzt er optimal unser bestehendes Restaurantnetz», sagt die Sprecherin.