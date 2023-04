Neue Publikation – Embrach findet Anschluss Im April erscheint die neueste heimatkundliche Broschüre von Hans Baer. Thema ist der lokale öffentliche Verkehr.

Auf 62 Seiten zeigt Autor Hans Baer, was er über den lokalen öffentlichen Verkehr herausgefunden hat. Foto: PD

Im Jahr 1862 besorgte ein zweisitziger Postwagen eine erste regelmässige Reiseverbindung von Rorbas via Embrach und Lufingen nach Kloten. Und am 13. August 1961 geriet auf der Gemeindegrenze zwischen Embrach und Pfungen ein Roter Pfeil der SBB in Brand. Diese und weitere interessante Fakten werden in der neuesten heimatkundlichen Broschüre von Hans Baer behandelt.

Aufwändige Suche

Über den öffentlichen Verkehr existiert grundsätzlich eine fast unüberschaubare Menge an Bildern und Literatur, doch sobald man in den lokalen Bereich eintauchen will, versiegen die Quellen rasch. Nur aufwändiges Suchen und Nachfragen hilft etwas weiter. Ziel dieser 62-seitigen Broschüre ist es, das Wenige, was noch aufzufinden war, ans Licht zu bringen und so zu erhalten.

