Faustball: Embrach steigt auf – Embrach tritt wieder national an Nach nur einer – Coronavirus-bedingt besonders kurzen – Saison in der 1. Liga kehren Embrachs Frauen in die Nationalliga zurück. Dank vier Siegen in der vier Rückrunden-Partien schafften sie das auf direktem Weg. Peter Weiss

Die erst 18-jährige Sahira Gerber trägt mit einer starken Leistung zu Embrachs vier Siegen am zweiten und letzten Rundenspieltag bei. Fotos: Emil Tobler

Nachdem Embrach am ersten Spieltag der verkürzten Saison einzig dem freiwilligen Mitabsteiger Oberentfelden (mit 1:2) unterlegen war, kehrte das neuformierte Team in der zweiten und bereits letzten Runde den Spiess um. Die Embracherinnen entschieden in Vordemwald alle vier Partien für sich. In der Endtabelle der 1. Liga zogen sie damit noch an Oberentfelden vorbei und sicherten sich als Gruppensieger den direkten Aufstieg in die Nationalliga B.