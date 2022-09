Fussball: Remis in der 3. Liga – Embrach und Niederweningen stehen einander im Weg Die als Gruppenleader angereisten Wehntaler müssen nach dem 1:1 in Embrach den Platz an der Tabellenspitze räumen. Die Gäste orientieren sich in der neuen Saison weiterhin nach oben. Markus Wyss

Enge Räume, umkämpfte Zweikämpfe, wie hier zwischen dem Niederweninger Kaya Straub (am Ball) und Embrachs Roland Maurhofer: ein typisches Bild aus dem 3.-Liga-Spitzenspiel. Foto: Leo Wyden

Eigentlich gilt 2.-Liga-Absteiger Töss in der Gruppe 4 der 3. Liga als der Favorit auf den Aufstiegsplatz. Doch die Winterthurer kamen am zweiten Spieltag in Effretikon nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Und so fand sich plötzlich Niederweningen nach drei Siegen in den ersten drei Runden an der Tabellenspitze wieder. Nach dem 1:1 in Embrach gingen die Wehntaler nun erstmals nicht als Sieger vom Platz. Trotzdem war ihre Stimmung nach dem Schlusspfiff gut. «In Embrach zu spielen, ist für kein Team einfach, und nach unserer ansprechenden Leistung in diesem intensiven Match sind wir mit dem einen Punkt zufrieden», kommentierte Sven Willimann. Der 38-jährige Assistenzcoach stand in den letzten 14 Spielminuten noch als Innenverteidiger selbst auf dem Platz.