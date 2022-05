Jubiläen und Feste – Embrach wird im Sommer zur Festhütte Gleich mehrere Festakte erwarten die Embracherinnen und Embracher am letzten Juni-Wochenende. Und im September findet das Oberdorffest statt. Thomas Mathis

Am 25. Juni ist der Eintritt in die Badi Embrach kostenlos. Foto: Balz Murer

An zwei Wochenenden wird dieses Jahr in Embrach gross gefeiert. Es gilt, in der Agenda den 25. und den 26. Juni sowie 2. bis 4. September zu reservieren. Sportlich und musikalisch wird es am ersten Wochenende, im Spätsommer wird dann das traditionelle Oberdorffest durchgeführt, das alle drei Jahre stattfindet und vom vergangenen auf dieses Jahr verschoben wurde.