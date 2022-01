Umbruch auf Areal in Embrach – Embraport plant Neubau mit 28’000 Quadratmetern Mietfläche Der Logistik-Hub Embraport ist im Umbruch. Eine Lagerhalle und ein Bürogebäude sind im Bau. Ein Grossprojekt ist in Planung. Thomas Mathis

So präsentiert sich das Embraport-Areal beim Eingang – das Bürogebäude mit den Fenstern im Hintergrund soll bald abgerissen werden. Foto: Christian Merz

So richtig einladend wirkt das Areal nicht, das es seit den 70er-Jahren gibt. Wer am Embraport vorbeifährt, sieht in die Jahre gekommene rote Backsteingebäude und grosse Asphaltflächen. Doch das soll sich in naher Zukunft ändern. «Es wird grüner und moderner», verspricht Jean-Claude Maissen, CEO der Zürcher Freilager AG, bei einem kleinen Rundgang. Die Firma betreibt den Embraport und vermietet die Flächen an Logistikunternehmen und Speditionsfirmen.

Es werden Waren angeliefert, umgeschlagen, eingelagert oder weitertransportiert. Die Firmennamen sind mit Ausnahme des Logistikriesen Kühne + Nagel kaum geläufig. Nicht so ihre Kunden: Eine Embraport-Mieterin beispielsweise kümmert sich um On-Schuhe. Eine andere Mieterin ist die Firma Nova Traffic, die seit vielen Jahren im Embraport tätig ist und ihren Sitz in Kloten hat.