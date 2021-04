Seit Wochen ist Zürich nationales Impfschlusslicht. Das will die Gesundheitsdirektorin jetzt ändern – etwa mit Impfungen an Auffahrt und Pfingsten. Gute Nachrichten gibts auch für die unter 50-Jährigen.

Frau Rickli, am Freitagabend erreichte Sie die Hiobsbotschaft, dass nur Bruchteile einer an sich bestätigten Grosslieferung des Impfstoffherstellers Moderna Zürich erreichen wird. Moderna wird in Arztpraxen verimpft. Müssen diese nun Termine verschieben?

Dank unseren Reserven können wir alle Zweitimpfungen garantieren. Letzten Freitag haben wir die Auslieferungen an die Hausärzte vorsorglich gestoppt. In der Zwischenzeit haben wir einen Teil der Lieferung erhalten. Dank dieser Teillieferung können wir die Hausärzte mit etwas Verzögerung beliefern. Wir jonglieren in den kommenden Wochen mit Hunderttausenden Terminen in elf Impfzentren und bei Hunderten Hausärzten. Wir sind darauf angewiesen, dass Lieferungen wie angekündigt kommen.