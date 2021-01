Das Untere Aaretal bei Würenlingen: Direkt an der Aare, von Wald umgeben, liegt das Zwischenlager (Zwilag) für die hoch radioaktiven Abfälle der Schweiz. Dort werden sie so lange gelagert, bis das Endlager voraussichtlich im Jahr 2060 in Betrieb geht. In dem etwas höheren Gebäudeteil im linken Bereich der Lagerhalle befindet sich die «heisse Zelle» des Zwilag.

Foto: Markus Brupbacher