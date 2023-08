Zahlen der UBS – Endlager-Entscheid drückt die Immobilienpreise in Stadel Seit bekannt ist, dass das atomare Endlager nach Stadel kommen soll, sind Einfamilienhäuser dort leicht günstiger geworden. sda Daniela Schenker

Die Immobilienpreise in der Gemeinde Stadel stehen nun unter Beobachtung. Foto: Balz Murer

Es ist eine der vielen Fragen, welche die Menschen in der Umgebung des künftigen atomaren Tiefenlagers in Stadel umtreibt: Werden ihre Liegenschaften an Wert verlieren oder gar unverkäuflich? Während Bund und Kanton beschwichtigten, ging Donato Scognamiglio, Professor für Immobilienwirtschaft, gegenüber dieser Zeitung von einem Wertverlust von neun Prozent bei Liegenschaften drei Kilometer rund um das geplante Endlager aus.

Nun liegen erste Zahlen der UBS vor. Sie zeigen: Seit dem Endlager-Entscheid im September 2022 sind Einfamilienhäuser in Stadel leicht günstiger geworden. Dieser Knick liege im mittleren Bereich bei drei bis vier Prozent, sagte Immobilienexperte Claudio Saputelli auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Es sind zudem zurzeit mehr Objekte auf dem Markt. Drastisch sei die Entwicklung bisher aber nicht, heisst es. Bei den Eigentumswohnungen geht die Preisentwicklung weiter nach oben.

Kein Knick in der Nachbarschaft

Im ersten Quartal 2023 standen in Stadel 20 Einfamilienhäuser zum Verkauf. «Das waren so viele wie seit zwanzig Jahren nicht mehr», so Saputelli. Normal seien weniger als zehn Objekte. Nachbargemeinden wie Neerach, Bachs oder Höri verzeichnen gemäss UBS hingegen keinen Preisknick bei Einfamilienhäusern. Dort sind gegenwärtig auch nicht mehr Objekte auf dem Markt.

Das geplante Endlager könnte möglicherweise auch zu einer positiven Entwicklung führen. Dies nicht zuletzt wegen der Abgeltungen, die in der Region verteilt werden sollen. Die Kernkraftwerkbetreiber, die dafür aufkommen müssen, rechnen gemäss einer ersten Kostenstudie mit einem Betrag von 800 Millionen Franken.

Bereits beim Bekanntwerden des Standortentscheids sagte Immobilienexperte Donato Sconamiglio deshalb: «Man konnte feststellen: Gemeinden, die von den Kernkraftwerkbetreibern Gelder erhielten, konnten den negativen Effekt dieser Anlagen kompensieren.» Dies, weil sie die Steuern senken konnten, was wiederum den Wert der Immobilien steigerte. «Entscheidend in Bezug auf das Tiefenlager ist also, ob und falls ja, in welchen Gemeinden Gelder des Bundes fliessen.» Ungemütlich werde es für Kommunen, die ausserhalb des Abgeltungsperimeters lägen. Sie haben nur den negativen Effekt, aber keinen positiven, so Sconamiglio.

Zurzeit bereitet die Nagra die Rahmenbewilligungsgesuche vor, die sie bis Ende 2024 beim Bund einreichen will. Ab 2029 werden Bundesrat und Parlament darüber entscheiden. Kommt ein Referendum zustande, kommt das Tiefenlager vors Volk. Der Baustart ist für 2045 vorgesehen. Etwa im Jahr 2050 sollen dann erste schwach- und mittelaktive Abfälle eingelagert werden. Der Bereich für hochaktive Abfälle soll um etwa 2060 in Betrieb genommen werden.

Daniela Schenker ist Redaktorin im Ressort Unterland.

