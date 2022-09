Standortankündigung der Nagra – Endlager sorgt für rote Köpfe nördlich des Rheins Die Wahl für den sichersten Ort eines atomaren Endlagers schlägt auch auf der deutschen Seite Wellen. In Hohentengen mussten Vertretende von Bund und Nagra heftige Kritik annehmen. Astrit Abazi

Der Anlass in Hohentengen wurde von über 500 Personen besucht. Foto: Astrit Abazi

Es versprach von Anfang an ein emotional aufgeladener Abend in Hohentengen zu werden: Vertretende der Nagra und des Bundesamtes für Energie (BFE) hatten sich in das deutsche Dorf nördlich von Weiach begeben, um über den Standortentscheid für das atomare Endlager zu informieren. Die Ankündigung, das Tiefenlager in der Nähe zur Grenze zu bauen, hatte bereits im Vorfeld heftige Reaktionen ausgelöst. Deutsche und grenzübergreifende Anti-Atomenergie-Gruppen hatten sich früh vor der Mehrzweckhalle Hohentengen versammelt.