TV-Kritik neuer SRF-Sendung – Endlich ein Promi! «Glanz & Gloria» heisst neu «Gesichter und Geschichten». Das People-Magazin will nun gesellschaftsrelevant sein. Das ist ihm leider gelungen. Philippe Zweifel



Die Moderatoren von «G&G – Gesichter und Geschichten» Jennifer Bosshard, Salar Bahrampoori und Nicole Berchtold. Foto: Oscar Alessio (SRF)

Nach 15 Jahren wurde diese Woche das SRF-Boulevardmagazin «Glanz & Gloria» mit der Sendung «Gesichter und Geschichten» ersetzt. Gibts immer noch die Männerpflanze im Wettbewerb zu gewinnen? Was ist mit dem Harmoniespiel «Ich oder Du», das an frecher Harmlosigkeit nicht zu überbieten war und deshalb so gut zum SRF passte?

Gespannt startete man ins neue «G&G» – doch dann: Dürrenmatt! Zum Auftakt der ersten Sendung lächelten weder Taylor Swift noch Tamynique in die Kamera – richtig, letzte sind eh gar kein Paar mehr, wie People-Experten wissen –, sondern der Emmentaler Dichter.