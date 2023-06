Jagdschiessanlage Embrach – Endlich ist der letzte Schuss in den Töss-Auen gefallen Nach jahrelanger Verzögerung wurde die Jagdschiessanlage Embrach nun stillgelegt. Die Altlastensanierung beginnt frühestens in anderthalb Jahren. Thomas Mathis

Die Schiessanlage an der Töss ist nun ausser Betrieb. Archivbild: Johanna Bossart

Seit Jahren pochen die Naturschützerinnen und Naturschützer auf die Schliessung der Jagdschiessanlage Embrach, die sich in den bundesrechtlich geschützten Töss-Auen befindet und mit Schadstoffen belastet ist. Eigentlich hätte die Anlage schon vor Jahren stillgelegt werden sollen. Doch die Termine für eine Schliessung per Ende 2015 beziehungsweise per Ende 2019 verstrichen, ohne dass der Betrieb eingestellt wurde. Denn es fehlte eine Alternative. Jägerinnen und Jägern diente die Anlage für das obligatorische und das freiwillige Schiesstraining.