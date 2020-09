Gestörtes Essverhalten – «Endlich ist mir wohl in meinem Körper» Stabhochspringerin Angelica Moser bricht ein Tabu im Spitzensport: Sie hat Jahre des Erfolgs, aber auch des Leidens hinter sich und spricht erstmals über ihre Essstörung. Monica Schneider

Die erfolgreiche Athletin offenbart ihre andere Seite: Angelica Moser spricht über ihr Essverhalten. Foto: Marco Zanoni

Angelica Moser springt so hoch wie noch nie in ihrem Leben. Sie ist das Talent, das schon in seiner Juniorenzeit weltweit ungeschlagen bleibt, WM-Titel gewinnt, EM-Titel, Siege in Serie erringt, Höhen überquert, von denen andere träumen.