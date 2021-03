Restaurant zum Doktorhaus Infos einblenden

Wie es der Name andeutet, residierten in diesem Haus einst Ärzte. Doch das ist bereits rund 100 Jahre her. Seit 1975 ist das Doktorhaus ein Restaurant mit Kongresszentrum und Bar. Wirt Christian Haller und sein Team bieten im ehrwürdigen alten Gasthaus normalerweise eine gehobene Gastronomie. Seit dem Lockdown ist über Mittag (11 bis 13.30 Uhr) ein Take-away erhältlich. Neben einem ändernden Tages-Hit gibt es eine konstante Karte. Am Wochenende bereitet das Team zudem einen Dreigänger zu, der zu Hause aufgewärmt werden kann. Adresse: Alte Winterthurerstrasse 31, Wallisellen.