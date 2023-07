Ebianum Fisibach – Endlich rollt Luginbühls «Sysiphus» wieder Nach 23 Jahren des Stillstands kann sich die Eisenkugel auf der «Sysiphus»-Plastik wieder bewegen. In Betrieb geht sie aber nur zu bestimmten Zeiten. Florian Schaer

Nach 15 Uhr ist die Kugel in Position und der «Sysiphus» kann seine mechanische Arbeit aufnehmen. Foto: Florian Schaer

Ganze 16’702 Tage nach seiner ersten Einweihung im Oktober 1977 ist der «Sysiphus» am Donnerstag ein zweites Mal eingeweiht worden: Die ikonische rote Eisenplastik ist auf dem Überlaufparkplatz vor dem Baggermuseum Ebianum in Fisibach auferstanden. Ihren neuen Platz hat sie zwar schon seit März. Aber erst jetzt ist alles so, wie es ihr Schöpfer Bernhard Luginbühl (1929–2011) erdacht und konstruiert hatte: nämlich in Bewegung.