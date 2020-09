Abo Kampfwahlen in Kirche Kloten Plötzlich herrscht ein illustrer Kandidatenandrang

Nach Streitigkeiten ist das Präsidium der reformierten Kirche Kloten seit zwei Jahren verwaist. Aktuell sind gar drei Sitze in der Kirchenpflege vakant. Am Montag treten fünf teils bekannte Leute zur Ersatzwahl an.