Reportage vom Silvesterlauf – Endlich wieder durch die Altstadt rennen Weniger Angemeldete, weniger Publikum, aber viel Begeisterung – der grösste Volkslauf hat nach einem Jahr Corona-Pause wieder stattgefunden. Liliane Minor

Worum es hier geht, scheint dem kleinen Arthur nicht ganz klar zu sein. Egal, dabei sein ist alles. Foto: Sabina Bobst

Arthur staunt. Der Kleine kann kaum laufen vor lauter Augenaufreissen. An der Hand seiner Mutter stolpert er in diesen eigentümlichen Zieleinlauf am diesjährigen Zürcher Silvesterlauf. Da, wo sonst das Publikum die Läuferinnen und Läufer auf den letzten Metern anfeuert, da steht an diesem Sonntag kaum jemand.

Zwei Speaker geben sich alle Mühe, doch noch so etwas wie Stimmung zu erzeugen. Aber wenn keiner dasteht, der klatscht und jubelt, dann hilft auch die Aufforderung «Und jetzt macht Lärm» nicht viel. Dem Buben ists egal, er hat genug zu schauen. Die Mutter grinst, während sie ihn an der Hand geduldig über die Ziellinie bugsiert, eine Medaille in Empfang nimmt und ihm umhängt.