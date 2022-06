Nach sieben Jahren – Endlich wieder ein Dorffest in Niederhasli Sieben Jahre nach dem letzten feierte Niederhasli wieder ein Dorffest. Und präsentierte sich als sehr lebendiges Dorf. Marlies Reutimann

Das Dorffest in Niederhasli konnte nach sieben Jahren wieder stattfinden. Foto: Leo Wyden

«Sieben Jahre mussten wir uns bis zum Dorffest gedulden,» sagte Tamara Hottiger, Präsidentin der Näppibühne, nach dem Auftritt mit der Märchengaukelei. Und setzte sich auf den selbst gestalteten Thron. «Nun freuen wir uns umso mehr.» Das Theaterstück mit Improvisation wurde in zwei Teilen am Samstag und am Sonntag aufgeführt, wobei das Publikum mitwirken durfte.