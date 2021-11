Neuheit in Bassersdorf – Endlich wieder eine Beachvolleyballhalle im Raum Zürich Aus Eigeninitiative entsteht auf der BXA-Sportanlage eine Beachvolleyballhalle, die primär das Training im Winter ermöglichen soll, aber das ganze Jahr genutzt werden kann. Renato Cecchet

Die Beachhalle Zürich Nord soll im Herbst 2022 eröffnet werden. Visualisierung: PD Geplant sind drei Sandfelder, eine Zuschauertribüne und ein Aufwärmbereich. Visualisierung: PD 1 / 2

Wer Sport treibt, der will trainieren. Und dies wenn möglich das ganze Jahr, unabhängig von den Jahreszeiten. Beachvolleyball wird auf Sand gespielt. Gerade im Winterhalbjahr wird dieser aber kalt, nass und schwer. Da wünschen sich auch die wettererprobten «Beacher» eine Indooranlage zum Trainieren.

Im Kanton Zürich gibts diese Möglichkeiten aktuell nicht. «Bis vor acht Jahren konnten wir noch in Winterthur und in Zürich in der Manegg oder der Toni-Molkerei in Industriehallen trainieren. Diese hatten als Zwischennutzungen aber kaum Infrastruktur, keine sanitären Anlagen und waren meist kalt», erklärt Christian Busin, Co-Präsident des Unterländer Beachvolleyballvereins Zuzu Beach. Wenn sie jetzt in Hallen mit Sandplätzen trainieren wollten, seien Einsiedeln oder Aarau die nächstgelegenen Orte.