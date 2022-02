Erinnerungen an Stiller Has  - Endos Rückkehr nach «Wallisellää» war schon fix

Erinnerungen an Stiller Has – Endo Anacondas Rückkehr nach «Wallisellää» war schon fix Der Berner Musiker Endo Anaconda besang in seinem Kultsong Wallisellen als Agglo-Kaff. Die Fans jubelten, Einheimische hats zunächst irritiert – manche bis heute. Christian Wüthrich

Er war eine Wucht in seiner Eigenart als unbequemer Musiker, auch bei seinem Auftritt im Walliseller Gemeindesaal zum Start seiner «Walliselle»-Tournee im Herbst 2000. Screenshot: Televista8304/PD

Man hätte es ihm auch richtig übel nehmen können: «Wallisellää-ähää» krähte der freche Flückiger aus dem Bernbiet mit der Band Stiller Has lauthals durch den Gemeindesaal von ebendiesem Wallisellen. Andreas Flückiger, so hiess der kürzlich verstorbene Künstler Endo Anaconda mit bürgerlichem Namen, war zeitlebens kein Mainstreammusiker à la Gölä. Genau dafür liebte man ihn – auch in Wallisellen. Und dies trotz spitzen Seitenhieben gegen die Agglo-Gemeinde.