Frauentag – Energie tanken am Bülacher Frauenfest Am 8. März wurde weltweit das Engagement für Gleichberechtigung, Frauenstimmrecht und Emanzipation von Arbeiterinnen gefeiert – in Bülach unter dem Motto «Let’s Dance». Frauke Böni

Das Tanzfieber ist ansteckend: Beim Gruppentanz konnte fast niemand mehr stillsitzen. Foto: PD

150 Frauen trafen sich im Saal des reformierten Kirchgemeindehaus. Dieser war so originell dekoriert, dass man sich direkt in die Zeit von Disco-Besuchen zurückversetzt fühlte. Auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick nichts mit den politischen Zielen eines Frauentags gemeinsam hat – in Bülach aber hat es durchaus Tradition: Es geht um Begegnung, Austausch, Vernetzung, ein paar Stunden den Alltag zu vergessen und für die restlichen 364 Tage im Jahr Energie zu schöpfen. Tradition hat auch die «Teilete» am salzigen und süssen Buffet, die auf kulinarische Art und Weise die Vielfalt der Frauen widerspiegelt.

Fünf Showeinlagen

Eingeladen haben die Organisatorinnen, bestehend aus Privatpersonen, Mitgliedern der Frauenföderation für den Weltfrieden, des Frauenstammtischs Zürcher Unterland, des Gemeinnützigen Frauenvereins Bülach und den beiden Landeskirchen in Bülach. Fünf Showeinlagen hatte das Organisationsteam geplant, um die anwesenden Frauen zum Klatschen und Wippen zu motivieren und im Anschluss selbst das Tanzbein zu schwingen: Flamenco, vorgetragen von drei jungen Frauen des Tanzcenter Hermanos Lopez aus Embrach, deren Energie und Kraft auch in den hintersten Reihen des Saals spürbar waren.

Zuschauen macht hungrig

Beim Argentinischen Tango, ein wunderbar aufeinander abgestimmtes Gehen des Tanzpaares Raimondi, lag der Fokus auf den Bewegungen der Beine und Füsse, beim orientalischen Bauchtanz vom Marion Vögeli auf der Körpermitte. Auch Zuschauen macht hungrig und so leerte sich das vielfältige Buffet der Teilete «radiputz». Fasziniert folgten die Frauen anschliessend den Batchata-Tänzen von Carmen und Johan, einer körperbetonten Tanzform aus der Dominikanischen Republik. Am akrobatischsten war die letzte Showeinlage an einer vertikalen Stang. Soraya Gradolf zeigte beim Poledance eindrücklich ihre tänzerische Eleganz in Kombination mit dem Kampf gegen die Schwerkraft.

Motiviert von den Showeinlagen tanzten die Frauen anschliessend bis zum Veranstaltungsende begeistert selbst zu den Disco-Klängen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.