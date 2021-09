Gas wird knapp – Energiepreise drücken aufs Portemonnaie Die Gasspeicher in Europa sind weniger gut gefüllt als üblich. Für viele Konsumentinnen und Konsumenten kann es teurer werden – beim Erdgas jetzt, beim Strom ab 2023. Stefan Häne

Teurer Verbrauch: Strom kostet so viel wie seit 13 Jahren nicht mehr. Foto: Sina Schuldt (Keystone/DPA)

Nie in den letzten 13 Jahren war Strom so teuer wie jetzt. 130 Euro kostet die Megawattstunde am europäischen Spotmarkt mittlerweile, allein seit April hat sich der Preis verdoppelt. Von dieser Hausse bemerkt die Bevölkerung vorerst nichts. Für 2023 erwartet der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) aber, dass sich das aktuell sehr hohe Niveau in den Endkundenpreisen bemerkbar machen wird.

Dass dies nicht unmittelbar der Fall ist, hat einen Grund: Der Schweizer Strommarkt ist nur teilweise geöffnet. Die Haushalte sind an ihr lokales Energieunternehmen gebunden, das die Stromtarife jeweils für ein ganzes Jahr festlegt. Für 2021 und 2022 haben das die Versorger bereits getan. Preisaufschläge drohen insbesondere bei jenen, die wenig Eigenproduktion haben und viel Energie am Markt beschaffen, dies oft in Tranchen und zu einem grossen Teil bereits am Terminmarkt, also ein, zwei Jahre im Voraus.

Um wie viel mehr die Konsumentinnen und Konsumenten belastet werden, dazu wagt der VSE keine Schätzung. Ob und wie stark die Preise im Einzelfall steigen würden, sei abhängig von der Beschaffungsstrategie und vom Umfang der Eigenproduktion der verschiedenen Energieversorgungsunternehmen, sagt Sprecherin Claudia Egli.

Schieflage von Angebot und Nachfrage

Ausgelöst hat den Anstieg der Strompreise unter anderem eine starke Verteuerung von Erdgas. Der europäische Referenzpreis ist seit Jahresbeginn um über 250 Prozent gestiegen, auch die Preise für Kohle und CO₂-Zertifikate in der EU haben angezogen.

Die Internationale Energieagentur (IEA) führt dies auf eine Schieflage von Angebot und Nachfrage zurück. Der letzte Winter in Europa war ziemlich kalt und lang, die Reserven knapper als gewöhnlich. In Ostasien und Nordamerika gab es im ersten Quartal 2021 ebenfalls starke Kälteperioden. Es folgten Hitzewellen in Asien und Dürre in verschiedenen Regionen. Zudem wuchs heuer mit der einsetzenden wirtschaftlichen Erholung die Nachfrage nach Gas stark – weltweit. Hinzu kam zuletzt eine ungewöhnlich lange Windflaute in Europa. All diese Entwicklungen haben den Aufwärtstrend bei der Gasnachfrage befeuert.

Die Gasspeicherkapazitäten in Europa liegen deshalb deutlich unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Die IEA warnt, künftig könnten dem europäischen Gasmarkt weitere Stresstests durch ungeplante Ausfälle und starke Kälteperioden bevorstehen, insbesondere wenn sie spät im Winter aufträten.

Heizen mit Gas um 15 Prozent teurer

20 Prozent der Haushalte in der Schweiz heizen mit Gas. Müssen diese Bewohner bald frieren? Ein Versorgungsengpass sei nicht absehbar, sagt Hans-Christian Angele vom Verband der Schweizerischen Gasindustrie. «Die Preise sind zwar hoch, aber sonst läuft alles normal.» Der Verband rechnet damit, dass sich die Situation mit der Inbetriebnahme der neuen Pipeline Nord Stream 2 entspannen wird, also nach diesem Winterhalbjahr.

Anders als beim Strom bekommen die Konsumenten beim Gas die Preishausse jetzt schon zu spüren. Zum Beispiel in Bern. Der lokale Versorger Energie Wasser Bern erhöht per 1. Oktober bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Gastarife. Das Heizen einer Viereinhalbzimmerwohnung verteuert sich damit um insgesamt 155 Franken pro Jahr oder umgerechnet etwa 15 Prozent, sofern die Beschaffungskosten im ersten Halbjahr 2022 nicht sinken.

Die Kombination von ungewöhnlichen Wetterlagen und Angebotsproblemen zeigt auf, wie wichtig eine sichere Energieversorgung ist. Nicht zuletzt energieintensive Branchen wie die Zementindustrie sind darauf angewiesen. Der Fokus auf die CO₂-Reduktion sei wichtig, sagt Cemsuisse-CEO Stefan Vannoni mit Blick auf Bemühungen der Politik, den Klimaschutz zu forcieren. «Wir müssen aber, auch in der Schweiz, sicherstellen, dass die Versorgung mit Energie nicht hinterherhinkt.» Der Bedarf sei schon heute enorm und werde kaum abnehmen.

Stefan Häne ist Redaktor im Ressort Inland. Er schreibt und recherchiert zum aktuellen Politgeschehen in der Schweiz.

