Arbeiten werden unterbrochen – Energiesparen wird in Wallisellen im Herbst wieder aktuell Der Gemeindeführungsstab hat Energie-Sparmassnahmen vorgeschlagen, die bei einer Mangellage umzusetzen wären. Vorderhand ist die Arbeit nun unterbrochen.

In Wallisellen wird vorderhand nicht mehr an Energiesparmassnahmen gearbeitet. Dies geht aus einer aktuellen Mitteilung hervor. Der Gemeindeführungsstab hat mit fachlicher Unterstützung in den vergangenen Monaten zahlreiche Massnahmen bei einer allfällig auftretenden Energiemangellage geplant oder umgesetzt. Aufgrund der aktuellen Situation werden diese Arbeiten nun eingestellt, heisst es. Im Hinblick auf den Winter 2022/23 werden im kommenden Herbst die Arbeiten wieder aufgenommen. Die bisher erarbeiteten Dokumente werden dabei als Grundlage für die weiteren Arbeiten dienen. Ungeachtet der sich aktuell entspannenden Situation in der Energieversorgung sei ein sorgsamer Umgang mit der Energie weiterhin sinnvoll, heisst es abschliessend.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.