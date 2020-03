Grosse Solidarität – «Engel» erledigen den Einkauf

für Risikopatienten Die Aktion «Shopping Angels» bezweckt, dass ältere Leute ihre Lebensmittel nicht mehr selber besorgen müssen und zu Hause bleiben können. Flavio Zwahlen

Ältere Personen, die trotz Corona-Krise noch immer im Zentrum Regensdorf einkaufen, werden nun von Mitarbeitenden der Zentrumsverwaltung direkt angesprochen und über die Aktion «Shopping Angels» informiert. Archivfoto: Leo Wyden

Im Einkaufszentrum Regensdorf sind noch immer viele Leute anzutreffen, die über 60 Jahre alt sind und somit zur Covid-19-Risikogruppe gehören. Stecken sie sich mit dem Coronavirus an, ist die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs mit Todesfolge viel höher als bei jungen, gesunden Menschen. Das Beste wäre deshalb, wenn diese Risikopatienten in den nächsten Wochen und Monaten zu Hause bleiben könnten und jemand für sie die Einkäufe erledigt. Aus diesem Grund haben das Zentrum Regensdorf und das Riedmatt Center in Rümlang nun die Aktion «Shopping Angels» – zu Deutsch «Einkaufsengel» – gestartet. Diese hat zum Ziel, dass Personen aus der Risikogruppe während dieser schwierigen Zeiten regelmässig mit ihren gewohnten Lebensmitteln versorgt werden.