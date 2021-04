Aufatmen auf der Insel – Englische Biergärten öffnen wieder – Johnson mahnt zur Vorsicht In England dürfen die Pubs draussen wieder das Pint ausschenken. Aber der Premierminister warnt das Volk und sagt: «Haut nicht über die Stränge.»

Das normale Leben kehrt in England zurück: Ein Pubbesitzer im Südwesten Englands rollt ein Fass Bier in den Keller, damit es schön frisch bleibt. Foto: Ben Stansall (AFP/9. April 2021)

Nach Monaten des Lockdowns dürfen sich die Menschen in England seit heute über deutlich mehr Freiheiten freuen. Neben Biergärten und anderer Aussengastronomie können auch Coiffeurs, Geschäfte, Fitnessstudios und Zoos wieder öffnen. (Lesen Sie auch unseren Artikel: Aus dem Chaos zum Musterschüler).

Premierminister Boris Johnson bezeichnete die Lockerungen als «wichtigen Schritt auf unserem Weg Richtung Freiheit». Er rief seine Landsleute jedoch dazu auf, vorsichtig zu bleiben und nicht über die Stränge zu schlagen.

In Innenräumen dürfen Gastronomen noch keine Gäste empfangen, genauso wie private Treffen drinnen noch bis mindestens Mai verboten bleiben. Johnson verhängt die Corona-Massnahmen nur für England – Schottland, Wales und Nordirland fahren jedoch einen ähnlichen Kurs.

«Haut nicht über die Stränge»: Der Premierminister mahnt das Volk zur Vorsicht. Foto: Stefan Rousseau (AP/Keystone/5. April 2021)

Bereits in der Nacht nutzten einige Betriebe die neuen Lockerungen aus: Coiffeure schnitten den ersten Kundinnen bereits um kurz nach Mitternacht die Haare, auch ein Pub im Südosten von London schenkte noch in der Nacht trotz kühlen Temperaturen die ersten Getränke aus.

Johnson hat sein erstes Pint, das er eigentlich am Montagabend «vorsichtig, aber unwiderruflich» an seine Lippen führen wollte, nach dem Tod von Prinz Philip verschoben. Das Land befindet sich in einer achttägigen Phase der Staatstrauer.

Dank der weit fortgeschrittenen Impfkampagne und dem langen, harten Lockdown hat sich die Corona-Infektionslage in Grossbritannien mittlerweile deutlich entspannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei knapp 30 Fällen pro 100’000 Einwohnern.

SDA/fal

