Sweet Home: Design, Kunst und neue Shops – Entdecken, anschauen und nicht verpassen Vor Weihnachten ist man besonders offen für Schönes, Neues und Spezielles. Hier ein kleiner Mix aus alledem. Marianne Kohler Nizamuddin

Ein Tipp für Feinschmecker

Sind Sie ein Foodie oder kennen Sie Foodies? Dann ist das Splendido Magazin ein wunderbarer Ort für Inspirationen. Juri Gottschall und Mercedes Lauenstein verraten nicht nur fantastische Rezepte, von denen die meisten ohne genaue Mengenangaben sind, sondern erzählen auch gute Geschichten rund um die Zutaten und deren Zubereitung, die Sie mitnehmen auf kulinarische Reisen.

Ein wunderbares Geschenk für sich selbst und alle, die gerne geniessen, ist der Splendido-Kalender mit schönen Illustrationen und feinen Rezepten. Man kann ihn zu 34 Euro hier auf Splendido Magazin online bestellen.

«Dass man beim Kochen auf das eigene Gefühl vertrauen darf, scheint vielen gar nicht in den Sinn zu kommen» Splendido Magazin

Egal, welches Rezept man nachkochen möchte, man erfährt im Splendido Magazin viel mehr als bloss die Anleitung. Da sind Varianten,Produktinformationen und Einladungen zu kulinarische Reisen.

Beste Schweizer Fotografien

Die renommierte Schweizer Fotografenagentur 13 Photo, zu der auch die Sweet-Home-Fotografin Rita Palanikumar gehört, bietet auch in dieser Vorweihnachtszeit einen exklusiven Printsale an. Dieses Jahr findet der Verkauf über die Galerie Weissgrad Edition statt. Seit Montag, 21. November bis am Dienstag 20. Dezember sind 52 Bilder der 13Photo-Fotograf:innen als hochwertige Prints in zwei Formaten erhältlich. Dieses Bild «Beirut» ist von Rita Palanikumar. Die kleinen Prints 30/40 gibt es in unlimitierter Edition zu 209 Franken, grosse Prints 45/60 in limitierter Auflage von 10 Stück zu 499 Franken.

Auch dieses Foto aus der Serie «Entre parenthèses» ist von einem Schweizer Fotografen, von Pierre-Yves Massot, erhältlich über Weissgrad Edition.

Alle Fotografien sind in der Weissrad Pop Up Galerie, ADC Galerie, Zentralstrasse 18, 8003 Zürich, vom 9. Dezember bis 23. Dezember ausgestellt. Die Vernissage findet am 8. Dezember statt.

Ein neues Interiorgeschäft in Aarau

Viele der schönen, schlichten skandinavischen Möbel und Wohnaccessoires, die Sie auf Sweet Home sehen und vieles mehr finden, Sie seit dem 11. November in Aarau im neuen, hübschen Interiorgeschäft «Rive Nord». Seinen Namen hat es, weil es sich auf der Nordseite der Aare befindet, genauer an der Küttigerstrasse 12, einen Katzensprung von der Altstadt entfernt.

Die unterschiedlichen Räume im «Rive Nord» locken mit aufregenden nationalen und internationalen Design-Brands. Laut der Inhaberin Dominique Haslebacher soll die neue Boutique mit Showroom für Interiordesign mit einem laufend wechselnden Angebot wie auch Designklassikern und noch unbekannten oder gar leicht verrückten Kollektionen inspirieren. Dominique Haslebacher bietet auch Konzepte, Farbgestaltungen oder die Bemusterung für Inneneinrichtung an und beratet individuell.

Brocante und Delikatessen in Au, St. Gallen

Auch eine Neueröffnung gibt es in der Ostschweiz. Aus der treuen, langjährigen Sweet-Home-Freundin «Trouvaille Spirig» ist Hauskram und Vesperei geworden. In zauberhaften renovierten Räumen kann man sich der Liebe für wunderschöne Brocante-Trouvaillen hingeben und auch besondere Fundstücke aus spannenden Kollektionen finden. Dabei sind auch feine Düfte, hübsche Kleinigkeiten und festliche Dekorationen.

Da für die Inhaber Marlise und Roland Spirig, ganz wie bei Sweet Home, zum schönen Wohnen auch das gute Essen gehört, kann man sich bei Hauskram und Vesperei feine frische, hausgemachte Vesper-Mahlzeiten gönnen. Der neue Ort fürs Wohnen und Geniessen befindet sich an der Hauptstrasse 32 in 9434 Au.

Schweizer Kunst

Zurück nach Zürich und direkt an den Paradeplatz führt dieses Gemälde von Cristina Ruiz de Castañeda. Das Bild heisst «Königlicher Besuch am Paradeplatz» und man kann es, wie andere Bilder der Künstlerin, bei ihr kaufen. Die Künstlerin ist in Zürich geboren, in Madrid aufgewachsen und kam nach Jahren in verschiedenen Städten wieder zurück nach Zürich. In ihren Bildern sind demnach auch eine grosse Vielfalt an Szenarien, Situationen und Charakteren zu entdecken.

Schillerlocken, die leuchten

Da wir gerade mitten in der dunklen Jahreszeit stecken und leider auch nicht gerade viele gute Nachrichten lesen, tun Fröhlichkeit und ein rosa Licht am Horizont gut. Ein solches hat der junge schwedische Designer Gustaf Westman kreiert. Er spielt auf neue, überraschende Art mit Pop, Farben und Formen. Die Leuchte Curly Lamp gibt es in der kleinen Version für 490 Euro zu kaufen.

Mauerblümchen der fabulösen Art

Zum Schluss noch ein wahrer Traum von Blumen und Blüten. Die Welt der Künstlerin Flora Roberts verzaubert. Sie hat für berühmte Modehäuser gearbeitet und Stoffe sowie Tapeten für solch renommierte Interiorfirmen wie Sandersons, Zoffany, Mulberry Home oder GP & J Baker entworfen und macht Wandmalereien. Momentan gibt es von ihr eine fantastische Tapetenkollektion bei Hamilton Weston Wallpapers.

