Playoff-Halbfinal im Unihockey – Entfesselte Jets holen sich den Matchball Nach einem desaströsen Startdrittel gelingt Kloten-Dietlikon die grosse Wende. Die Jets-Frauen schlagen Zug 6:3, führen in der Best-of-7-Serie nun 3:2 und könnten am Samstag in den Superfinal einziehen. Damian Keller

Das Comeback des Titelverteidigers: Am Wochenende dürfen die Jets-Frauen nach beiden Halbfinal-Partien gegen Zug United ausgelassen jubeln und brauchen nun nur noch einen Sieg zum Weiterkommen.

Foto: Sibylle Meier

Wie ein Team ein Spiel beendet, fängt es auch das nächste an, lautet eine alte Sportweisheit. Im Fall der Kloten-Dietlikon Jets, die am Vorabend in Zug den Sieg kurz vor Schluss sichergestellt und die Serie auf 2:2 ausgeglichen hatten, war das am Sonntagabend nicht so. Sie kassierten gegen stark aufspielende Zentralschweizerinnen im ersten Abschnitt des Heimspiels drei Tore – und ohne die sich tapfer wehrende Livia Werz im Kasten hätten es durchaus deren sechs oder sieben sein können. «Das war unterirdisch, wir haben den Auftakt komplett verschlafen», fasste Jets-Verteidigerin Céline Stettler den Auftritt der ersten 20 Minuten zusammen.

Kloten-Dietlikon Jets - Zug United 6:3 (0:3, 2:0, 4:0) Infos einblenden Stighag, Kloten. – 278 Zuschauer. – SR Kehl/Siegfried. – Tore: 4. Ratajova 0:1. 12. Gemperle (Ronja Bichsel) 0:2. 20. (19:29) Ratajova 0:3. 31. (30.09) Larsson (Wick) 1:3. 31. (30.50) Stettler (Piispa) 2:3. 41. (40.12) Metzger (Piispa) 3:3. 44. Wick (Wieland) 4:3. 47. Ediz (Larsson/Ausschluss Supakova) 5:3. 55. Stettler (Ediz; Ausschluss Kiser) 6:3. – Strafen: keine gegen Kloten-Dietlikon; 2-mal 2 Minuten gegen Zug. – Kloten-Dietlikon: Werz; Rüegger, Stettler; Larsson, Zwissler; Bertini, Geiser; Piispa, Gämperli, Metzger; Suter, Ediz, Wick; Behluli, Überschlag, Wieland. – Zug United: Müller; Kiser, Supakova; Anderegg, Noga; Ramona Bichsel, Burkhardt; Ratajova, Gerig, Ravelius; Ott, Gemperle, Ronja Bichsel; Horvath, Hedlund, Röösli. – Bemerkungen: 55.20 Time-Out Zug.

Eine Aktion Leonie Wielands, ein Weitschuss von Laila Ediz – das war alles, was die Zürcher Unterländerinnen offensiv zustande brachten. Ganz anders Zug, das durch Denisa Ratajova in der 4. Minute vorlegte, durch Romana Gemperle in der 12. Minute erhöhte und völlig verdient eine halbe Minute vor der ersten Pause zum 0:3 traf. Wieder war die Liga-Topskorerin Ratajova erfolgreich gewesen. Das einzige, was sich die Gäste vorwerfen lassen mussten: Sie forcierten weitgehend zwei Blöcke, schlugen aber aus der krassen Überlegenheit zu wenig Kapital. Während die Zugerinnen zufrieden lächelnd und beklatscht vom mitgereisten Anhang Richtung Kabine schlenderten, bildeten sich bei den Jets eifrig diskutierende Grüppchen. Eine Änderung musste her.

Rochaden führen zum Erfolg

Diese Änderung kam in Form von personellen Rochaden. Das zweite Drittel nahmen die Jets mit zwei Blöcken in Angriff. Leonie Wieland wechselte von der dritten Formation an die Seite von Laila Ediz und Marcia Wick in die zweite Stumreihe, Verteidigerin Chiara Bertini rückte anstelle Sindy Rüeggers in den ersten Block auf. Diese Konzentration der Kräfte bewirkte umgehend ein ausgeglicheneres Spielgeschehen, von klaren Chancen waren die Jets aber immer noch weit entfernt. So brauchten sie eine spezielle Aktion Linn Larssons als Dosenöffner – per Backhandschuss aus grosser Distanz erzielte die Offensivverteidigerin zur Spielhälfte den Anschlusstreffer. 41 Sekunden später war der Meister zurück im Geschäft, nachdem mit Céline Stettler eine weitere aufgerückte Verteidigerin getroffen hatte.

Ihr Tor zum 1:3 wird zur Initialzündung: Jets-Offensiv-Verteidigerin Linn Larssonz.

Foto: Sibylle Meier

«Wie wir nach dem missratenen Start umgestellt und ins Spiel zurückgefunden haben, kann uns stolz machen», befand die Bernerin. Bis zur zweiten Pause sollten zwar keine weiteren Tore mehr fallen, doch die Jets übernahmen mit jeder Minute mehr das Kommando, zeigten viel mehr Aggressivität und Konsequenz in der Defensive. «Die stabilere Defensive hat uns die nötige Zuversicht gegeben, um auch offensiv mehr Akzente zu setzen», analysierte Stettler.

Matchball am Samstag in Zug

Direkt nach dem ersten Bully, der letzte Abschnitt war erst zwölf Sekunden alt, traf Nina Metzger zum Ausgleich. Drei Minuten später brachte Marcia Wick, perfekt von Leonie Wieland bedient, die Jets erstmals in Führung – die Wende war geschafft, das Momentum kippte komplett. Nun war es eine ähnlich einseitige Partie wie zu Beginn, nur eben in die Gegenrichtung. So liefen die Jets nie mehr in Gefahr, den Sieg noch aus der Hand zu geben.

Mit zwei Powerplay-Toren machten sie den Sack zu und siegten mit 6:3. «Wir haben gemerkt, dass bei Zug die Energie nachgelassen hat, während wir bis zum Schluss Vollgas geben konnten. Eine Partie so drehen zu können, gibt enorm viel Selbstvertrauen», sagte Céline Stettler, die entsprechend zuversichtlich auf das kommende Wochenende blickt. Am Samstag können die Jets in Zug alles klarmachen und Skorpion Emmental (4:1 in der Serie gegen Piranha Chur) in den Superfinal folgen. Gelingt das nicht, kommt es am Ostermontag zur «Belle» in Kloten.

