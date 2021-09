Impfbus in Otelfingen – Entscheid des Bundesrats lässt Menschen zum Piks strömen Der Impfbus machte am Samstag in Otelfingen halt. 261 Personen nutzen das Angebot, nicht wenige von ihnen wegen der jüngsten bundesrätlichen Massnahmen. Marlies Reutimann

In Otelfingen bildete sich am Samstag eine lange Schlange Impfwilliger. Foto: Leo Wyden

Bereits eine Stunde vor Beginn der Impfaktion an der Otelfinger Landstrasse stehen die Impfwilligen 200 Meter in der Schlange und üben sich in Geduld. Derweil bereitet sich das Impfteam auf den Ansturm vor, und der Sicherheitsmann gibt kurz nach neun Uhr grünes Licht. Nach dem Messen der Temperatur werden die ersten Impfwilligen zu Nicole Schätzler geleitet, welche für Registrierung zuständig ist.

Nicole Schätzler(rechts) am Empfang im Zelt des Impfbusses.

Foto: Leo Wyden

Einschränkungen beeinflussen

Unter ihnen ist Reto Hauri aus Buchs. Er zeigt seinen Ausweis, die Krankenkassenkarte und beantwortet Schätzlers Fragen. Danach verschwindet er hinter dem Vorhang, wo sich eine Pflegefachfrau seiner annimmt. Seine Personalien werden verifiziert. Auch muss er explizit Ja sagen, als er gefragt wird, ob er gewillt ist, sich den Impfstoff von Moderna verabreichen zu lassen.