Entscheid zur Pistenverlängerung – «Rümlang ist eine der Gemeinden, die am meisten zu verlieren haben» Roland Niesper betreut im Rümlanger Gemeinderat das Flughafendossier. Und hat sich daher intensiv mit den Pistenverlängerungen auseinandersetzen müssen. Manuel Navarro

Gemeinderat Roland Niesper (SP) ist in Rümlang für die Auseinandersetzung mit Themen rund um den Flughafen zuständig. Foto: PD

Am Montag hat der Kantonsrat die Pistenverlängerungen am Flughafen Zürich genehmigt. In Rümlang hätte man sich ein anderes Resultat gewünscht. Die Gemeinde hatte sich in den Monaten vor der Abstimmung mit verschiedenen Medienmitteilungen wiederholt gegen das Projekt ausgesprochen. Rümlang führte dabei zahlreiche Argumente ins Feld. So betonte der Gemeinderat etwa, dass auch im Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL) festgehalten sei, dass beim Betrieb des Flughafens die Umweltbelastung nach den Prinzipien des Umweltschutzrechts vorsorglich zu begrenzen sei. Die Behörde verlangte auch verbindliche Zusagen für einen Betriebsschluss um 23 Uhr. Dies unterem anderem, um eine siebenstündige Nachtruhe garantieren zu können.