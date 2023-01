Wellness-Serie aus Opfikon – Entspannen und Loslassen unter der Flugschneise Das Freizeitbad Opfikon lockt mit seinem kompletten Angebot im schmucken Wellnessbereich auch im Energiekrisen-Winter über die Gemeindegrenze hinaus Gäste an. Peter Weiss

Eine Wohltat für verspannte Muskeln: Ein Bad im warmen Aussen-Sprudelbecken, das im September 2020 in Betrieb ging. Foto: Balz Murer

An grauen, kühlen Wintertagen entwickeln sprudelnde Wasser und heisse Saunakabinen eine besondere Anziehungskraft. Ganz besonders, wenn, wie in diesem Januar, der Schnee lange auf sich warten lässt. Viele zieht es dann in die grossen Thermalbäder der Umgebung, während das Zürcher Unterland nicht eben als Wellness-Destination gilt. Doch der Weg zur wohligen Wärme muss nicht immer weit und der Eintritt nicht teuer sein, wie Teil 1 unserer neuen Wellness-Serie beweist: ein Testbesuch im Freizeitbad Opfikon.