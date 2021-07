Sturmschäden im Unterland – Entwurzelte Bäume, gesperrte Strassen und überschwemmte Läden Ein heftiges Gewitter hat in der Nacht auf Dienstag schwere Schäden angerichtet. Unzählige Bäume wurden geknickt. Am Flughafen standen die Läden unter Wasser. Alexander Lanner UPDATE FOLGT

In Wallisellen hat der Sturm einen stattlichen Nussbaum entwurzelt. Foto: all

Gegen 2 Uhr Nachts zog ein schwerer Sturm über die Region Zürich . Hagel und grosse Regenmengen in kurzer Zeit waren die Folge. Das Unwetter hat dabei zahlreiche Bäume entwurzelt. Glück im Unglück hatten beispielsweise die Anwohner in Wallisellen: Ein stattlicher Nussbaum kippte durch die starken Böen um, verfehlte jedoch die Häuser links und rechts ganz knapp.

Ebenfalls in Wallisellen krachte ein Baum auf einen Balkon. Foto: dsh

Der Sturm hatten den Baum regelrecht in zwei Teile gebrochen. Foto: dsh

Auch eine Tanne wurde in Wallisellen geknickt. Foto: all

Kleinere Bäume waren in Wallisellen ebenfalls nicht vor dem Sturm sicher. Foto: dsh

Die Strasse durch Hardwald zwischen Kloten und Wallisellen musste gesperrt werden. Foto: Francisco Carrascosa

Auch ein Parkplatz im Hardwald wurde in Mitleidenschaft gezogen. Foto: nav

Auch auf den Verkehr hatte der Sturm grossen Einfluss. So musste beispielsweise die Strasse durch den Hardwald zwischen Kloten und Wallisellen gesperrt werden. Auch zahlreiche Bus-, Tram- und SBB-Strecken sind betroffen. Gemäss den Verkehrsinformationen des Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) muss zwischen Zürich HB und Winterthur (Linien: S8, S14 und S19) sowie zwischen Zürich Oerlikon und Baden (Linie S6) mit Ausfällen gerechnet werden. Auch die Glattalbahnlinie 12 bleibt bis auf Weiteres eingestellt

In einigen Läden am Flughafen, wie beispielsweise in der Filiale von Marionnaud, ist Wasser eingedrungen, Foto: Francisco Carrascosa

Am Flughafen Zürich hatten vor allem die Läden auf der Westseite der Einkaufsebene unter den Folgen des Unwetters zu leiden: Mehrere Geschäfte wie der Salt Store, Christ Uhren und Marionnaud standen in den frühen Morgenstunden unter Wasser. Darüber, wo dieses in der Nacht eingedrungen war, konnten die Angestellten nur mutmassen: Weil die Decken trocken geblieben waren, vermuteten die meisten, dass die Notfalltüren undicht waren. Beim Kiosk waren auch die Büroräumlichkeiten betroffen, der Orell Füssli machte vorübergehend ganz zu. Die restlichen Läden wie der Migros und auch Geschäfte im Untergeschoss blieben verschont.

Flüsse könnten über Ufer treten

Wie die kantonale Hochwasserfachstelle mitteilt, führen in Folge der starken Regenfälle der letzten Tage die Flüsse im Kanton Zürich viel Wasser mit starker Strömung – insbesondere die Limmat. Aufgrund der für heute Dienstag erwarteten weiteren Regenfälle dürfte der Pegel der Sihl wieder stark ansteigen. Die Pegel des Zürich- und des Greifensees haben die Gefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr) erreicht. Insbesondere der Zürichsee-Pegel könnte in den nächsten Tagen noch weiter ansteigen. Entlang der Gewässer kann es an exponierten Stellen zu lokalen Überflutungen kommen. Uferbereiche von Bächen und Flüssen sollen gemieden werden. Der Wasserstand könne unerwartet schnell ansteigen.

Der Rhein bei Eglisau führt sehr viel Wasser. Foto: Francisco Carrascosa

Die Fussgänger-Unterführung der SBB-Gleise beim Pferdesportstall Sigg in Buchs ist wegen Hochwassers bereits seit einigen Tagen vorsorglich gesperrt. Der Furtbach ist nun an dieser Stelle über die Ufer getreten und macht ein Durchkommen unmöglich.

Der Furtbach ist bereits über die Ufer getreten. Foto: Anna Bérard

