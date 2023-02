Treibhausgas aus Fluss – Entzündliches Gas steigt aus dem gestauten Rhein auf Das Kraftwerk Eglisau staut den Rhein auf bis hoch ins Flaachtal. Dadurch entsteht auf dem Flussgrund brennbares Faulgas. Darin enthalten ist ein Klimagas. Markus Brupbacher

Abfackeln von Methangas mit Stichflamme: Ein Test am Rheinufer bei Berg am Irchel zeigt, dass sich die aus dem Rhein aufsteigenden Blasen mit einem Feuerzeug entzünden lassen. Foto: Markus Brupbacher

Kurz hintereinander steigen Blasen an die Wasseroberfläche, als würde der Rhein eine Kette aus Luftperlen bilden. Wer zwischen dem unteren Flaachtal und Eglisau den Rhein entlang wandert, kann das Phänomen beobachten. Luftblasen im Fluss sind zum Beispiel am Uferweg zwischen der Rüdlingerbrücke bei Flaach und der Tössegg zu sehen. Und wer dort im Sommer in den Rhein steigt, der versinkt an manchen Stellen bis zu den Knien im feinen Schlick – und um die Beine blubbert es.