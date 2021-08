Ältester Zürcher Souvenirladen vor dem Aus – Er bleibt auf seinen Chueli-Gürtel und Älpler-Glocken sitzen Sie sind die Exoten unter den Zürcher Lädeli. Die Souvenir-Shops darben noch immer unter den fehlenden Touristen. Einige mussten bereits dichtmachen. Sara Belgeri , David Sarasin

Christian Brugger betreibt Teddy’s Souvenir-Shop seit fast 20 Jahren. Foto: Anna-Tia Buss

Es ist eine Welt, die Einheimischen meist fremd ist. Dutzende verschiedene magnetische Bergfotografien kleben am Drehgestell, in der Auslage daneben blitzen die Klingen von Sackmessern, im Nebenraum pfeift ein Kuckuck aus der Holzuhr.

Diese Ansammlung an Krimskrams mit Schweizer Sujets ist die Welt von Christian Brugger. Der 44-Jährige, der auch Präsident der Geschäftsvereinigung Limmatquai-Dörfli ist, nennt die Dinge, die er verkauft, selber so. Den Familienbetrieb Teddy’s Souvenir am Limmatquai direkt unter dem Grossmünster betreibt er seit 2004. Sein Vater hat das Geschäft 1971 gegründet.